"РусГидро" совершила сделку по продаже "Удоканской меди" углеродных единиц

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" продало "Удоканской меди" углеродные единицы, полученных от реализации проекта по переводу Владивостокской ТЭЦ-2 с угля на газ, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания договора в рамках ВЭФ-2023.

В августе 2023 года "РусГидро" прошла верификацию результатов проекта газификации Владивостокской ТЭЦ-2 за 2022 год. Полученные углеродные единицы выпущены Реестром углеродных единиц и зачислены на счет "РусГидро". Теперь компания проводит реализацию цифровых эквивалентов единиц сокращения выбросов. Все сделки по передаче, зачету и списанию углеродных единиц между сторонами-участниками обращения проводятся в Реестре углеродных единиц, сообщила компания по итогам подписания.

Полученные углеродные единицы "РусГидро" намерена в том числе направить в зачет сокращения эмиссии парниковых газов в рамках сахалинского эксперимента по ограничению их выбросов, а также реализовывать на углеродном рынке. Компания продолжит поэтапно верифицировать климатический проект до 2027 года, говорится в сообщении.

В июне "РусГидро" сообщила, что обсуждает с энергопотребителями возможность свободного обращения углеродных единиц на углеродном рынке.

Планируется, что часть этих углеродных единиц будет применяться для того, чтобы закрыть углеродный след компании в рамках сахалинского эксперимента (переход Сахалинской области к углеродной нейтральности в ближайшие годы - ИФ). Часть будет реализована в рамках климатического партнерства по итогам саммита Россия-Африка. И часть будет обращаться на свободном рынке углеродных единиц, говорил тогда замгендиректора компании Сергей Мачехин.

С сентября 2022 года в России запущен новый реестр углеродных единиц (УЕ), учрежденный в соответствии с законом "Об ограничении выбросов парниковых газов", принятым летом 2021 года.

В действующем реестре УЕ на данный момент зарегистрировано 4 климатических проекта, в результате реализации которых будет выпущено более 439,4 тысячи углеродных единиц. В частности, "РусГидро" входит в него с проектом Владивостокской ТЭЦ-2 (была переведена с угля на газ в рамках программы модернизации тепловой генерации в стране).