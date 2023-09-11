Объем нового банковского кредитования в Китае в августе вырос почти в 4 раза

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в августе вырос почти в четыре раза - до 1,36 трлн юаней ($186 млрд) по сравнению с 345,9 млрд юаней в июле, говорится в отчете Народного банка Китая.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение до 1,2 трлн юаней.

Июльский показатель был минимальным с 2009 года.

Резкий скачок объемов кредитования в августе, вероятно, связан с тем, что Пекин принял меры для стимулирования фининститутов к наращиванию выдачи кредитов, рассчитывая, что это обеспечит толчок слабеющей экономике, отмечает Market Watch.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в августе увеличился до 3,12 трлн против 528,2 млрд месяцем ранее.

Объем денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) в августе увеличился на 10,6% в годовом выражении. Эксперты ожидали повышения показателя на 10,7%, что соответствует июльским темпам роста.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец августа был на 11,1% выше, чем годом ранее, как и в июле.