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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Политбюро компартии Китая пообещало стимулировать потребление

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Политбюро ЦК Компартии Китая примет меры для стимулирования потребления, в том числе автомобилей и электроники, пишет MarketWatch со ссылкой на итоги прошедшего заседания.

Кроме того, Политбюро намерено поддержать сферу услуг, включая спорт, отдых и туризм, а также компании, чья деятельность связана с цифровой экономикой.

Ранее Пекин уже призвал регионы принять меры для стимулирования спроса на автомобили, в том числе за счет улучшения кредитных условий. Также сообщалось, что центральное правительство намерено поддержать региональные органы власти с выплатами субсидий на покупку электроники и бытовой техники в сельской местности.

Кроме того, власти оперативно скорректируют политику в отношении рынка недвижимости на фоне изменения динамики спроса и предложения, пишет The Wall Street Journal.

При этом некоторые экономисты указывают на отсутствие упоминаний о масштабном стимулировании экономического роста в краткосрочной перспективе, хотя Политбюро признало слабость внутреннего спроса и сложность внешней конъюнктуры.

Китай Коммунистическая партия Китая
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