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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Morgan Stanley рекомендовал покупать акции Tesla

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендацию для акций американского производителя электромобилей Tesla до "покупать" с "держать", а также подняли прогнозную котировку до $400 с $250.

Одной из основных причин пересмотра стала модернизация Dojo - суперкомпьютера, разработанного Tesla для машинного обучения ИИ, в частности, с использованием видеоданных, поступающих от электромобилей компании.

"Dojo специализируется на обработке визуальных данных и представляет собой специализированный инструмент для решения автономных операций, будь то транспортные средства, заводы или человекоподобные роботы. Это добавляет Tesla в список компаний, которые также разработали свои собственные, запатентованные вычислительные решения", - пишут аналитики Morgan Stanley.

Акции Tesla на закрытие торгов в пятницу стоили $248,5. В ходе предварительных торгов в понедельник их цена подскочила на 6,2%.

Рыночная стоимость компании с начала текущего года подскочила вдвое - до $788,7 млрд. Фондовый индекс Nasdaq за это время прибавил 31,5%.

Morgan Stanley Tesla Dojo США
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