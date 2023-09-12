Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, в том числе, благодаря повышению котировок акций производителей товаров класса "люкс", а также Tesla, сообщает MarketWatch.

Dow Jones Industrial Average завершил "в плюсе" третью сессию подряд, при этом подъем S&P 500 и Nasdaq был максимальным с 29 августа.

Аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендацию для акций Tesla до "покупать" с "держать", а также подняли прогнозную котировку до $400 с $250. На этой новости цена бумаг производителя электромобилей подскочила на 10,1% - до $273,58.

Производитель продуктов питания J.M. Smucker Co. объявил о покупке Hostess Brands, специализирующейся на производстве выпечки, за $4 млрд. Котировки акций Smucker упали на 7%, в то время как бумаги Hostess взлетели в цене более чем на 19%.

Qualcomm Inc. сообщила о том, что будет поставлять Apple Inc. модемные системы для iPhone по крайней мере еще три года. Стоимость Qualcomm поднялась за день на 3,9%, Apple - на 0,7%.

В то же время котировки акций RTX Corp. рухнули на 7,9%. Компания ухудшила прогноз операционной прибыли на ближайшие несколько лет из-за отзыва авиадвигателей Pratt & Whitney. В 2023 году компания планирует получить выручку в диапазоне $67,5-68,5 млрд, в то время как ранее прогнозировалось $73-74 млрд.

На этой неделе инвесторы ждут выхода важных статданных: в среду будет обнародована информация об изменении потребительских цен в США в августе, в четверг - об объеме розничных продаж.

"Дебаты по процентным ставкам остаются центральной темой в размышлениях инвесторов, и на этой неделе появятся новые данные об инфляции, которые могут сдвинуть их с нынешней точки", - полагает аналитик Interactive Investor Ричард Хантер.

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила уверенность в том, что стране удастся добиться "мягкой посадки" экономики, то есть замедления темпов роста потребительских цен без крупного ущерба для рынка труда и других сфер.

"Каждый индикатор инфляции говорит о ее замедлении", - сказала она в интервью агентству Bloomberg. Йеллен отметила, что рост безработицы в США, зафиксированный в августе, не был вызван волной увольнений.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 87,13 пункта (на 0,25%) - до 34663,72 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции 3M Co., подорожавшие на 1,6%, а также Intel Corp. и Verizon Communications - на 1,5%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 29,97 пункта (на 0,67%) и составило 4487,46 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 156,37 пункта (на 1,14%), достигнув отметки 13917,89 пункта.