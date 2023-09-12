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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Россия и Индия продолжат расчеты в национальных валютах

Россия и Индия продолжат расчеты в национальных валютах
Фото: Manish Rajput/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Россия продолжит расчеты с Индией в национальных валютах, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"В таком разрезе вопрос не стоял. Мы намереваемся и дальше использовать расчеты в национальных валютах", - ответил он на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Общаясь с журналистами на "полях" ВЭФ во Владивостоке, он отметил, что "вопрос обсуждался в общем плане, индийцы подтвердили, что они знают серьезность этой проблемы, ее осознают и будут предлагать нам различные варианты".

"Что касается инвестиций, это лишь одно из направлений, есть и другие варианты использования этой рупийной массы", - сказал Руденко.

Отвечая на вопрос о том, о каких конкретных проектах может идти речь, он сказал, что в Индии "большое поле для приложения усилий наших инвесторов, экономика развивается".

"Я уверен, что будут предложены конкретные проекты", - сказал замминистра.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Индия обещала предложить РФ перспективные области, куда можно инвестировать миллиарды рупий на счетах российских компаний.

Андрей Руденко Индия Россия
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