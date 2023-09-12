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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

США отменят санкции против банков за перевод $6 млрд замороженных активов Ирана

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Администрация США согласилась не применять санкции в отношении иностранных банков за перевод замороженных иранских активов на сумму $6 млрд, что стало основой договоренности об обмене заключенными между двумя странами, сообщило агентство Associated Press (AP).

В сообщении говорится, что американский госсекретарь Энтони Блинкен "подписал документ об отмене санкций в конце прошлой недели, через месяц после того, как официальные лица США и Ирана заявили о наличии принципиального соглашения".

"Я определил, что отказ от введения санкций в отношении иностранных финансовых учреждений, находящихся под основной юрисдикцией Германии, Ирландии, Катара, Республики Корея и Швейцарии отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", - написал Блинкен, отметив, что соответствующие учреждения "уведомлены непосредственно в письменной форме правительством США".

Размораживаемые иранские средства будут переведены в банк Катара и могут использоваться исключительно для гуманитарных целей под контролем со стороны США, отмечается в документе.

Освобождение от санкций распространяется на операции с участием находящимися под американскими санкциями таких организаций, как Национальная иранская нефтяная компания и Центральный банк Ирана.

Блинкен сообщал, что Вашингтон в обмен на освобождаемых Тегераном пятерых американцев обязался освободить пятерых иранских граждан, в настоящее время удерживаемых в Соединенных Штатах.

Решение администрации Джо Байдена подверглось критике со стороны ряда республиканцев, которые утверждают, что "сделка укрепит иранскую экономику в то время, когда Иран представляет растущую угрозу для США и союзников на Ближнем Востоке", пишет АР.

Так, сенатор Чак Грассли написал в соцсети Х (бывшая Twitter): "Нелепо, что нас шантажируют, заставляя заплатить $6 млрд за заложников, что косвенно поможет финансировать внешнюю политику Ирана - террориста номер один".

Сенатор Том Коттон обвинил Байдена в "выплате выкупа худшему в мире государственному спонсору терроризма".

США Иран
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