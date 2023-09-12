Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-1,2%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и укрепления рубля, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-1,2%, лидируют в росте акции "Мосбиржи".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3124,18 пункта (+0,1%), индекс РТС – 1045,45 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар просел до 94,18 рубля (-0,9 рубля), на старте утренней сессии курс падал до 92,45 руб./$1.

Подорожали акции "Московской биржи" (+1,4%), "НЛМК" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,6% "префы"), "Аэрофлота" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги ВТБ (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-0,8%), бумаги "АЛРОСА" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

В понедельник помощник президента РФ Максим Орешкин в беседе с "Интерфаксом", комментируя ситуацию на валютном рынке, сказал, что "рынок прошел пиковые значения".

Во вторник, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума, Орешкин заявил, что фундаментальные факторы, текущий платежный баланс, хорошие прогнозы по бюджету РФ создают предпосылки для укрепления рубля в ближайшие месяцы.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3060-3125 пунктов.

"В целом мы ожидаем, что российский рынок в ближайшие дни найдет локальный минимум, где будет ожидать решения ЦБ РФ по ставке в пятницу, а также наблюдать за ситуацией на валютном рынке. Многие ключевые бумаги экспортеров уже понесли ощутимые потери, что было вызвано преимущественно укреплением рубля, но при этом, например, акции нефтегазового сектора игнорируют высокие цены на нефть", - отмечает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", недавняя коррекция рынка акций РФ сняла техническую перекупленность, и теперь присутствует некоторая неопределенность. Индекс МосБиржи в краткосрочной перспективе может торговаться в широкой боковой консолидации. Ключевые уровни поддержки находятся около 3015-3025 пунктов, однако потенциально ситуация может нормализоваться уже возле отметки 3100 пунктов. На американском рынке сохранится повышенная волатильность, так как в ближайшее время выйдет много очень важной макростатистики, а в следующую среду станет известно и о решении ФРС по ключевой ставке.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-1,1%: Dow Jones (+0,3%) вырос 3-ю сессию подряд, подъем S&P 500 (+0,6%) и Nasdaq (+1,1%) был максимальным с конца августа.

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила уверенность в том, что стране удастся добиться "мягкой посадки" экономики, то есть замедления темпов роста потребительских цен без крупного ущерба для рынка труда и других сфер.

"Каждый индикатор инфляции говорит о ее замедлении", - сказала она в интервью агентству Bloomberg. Йеллен отметила, что рост безработицы в США, зафиксированный в августе, не был вызван волной увольнений.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,2%).

Отчет Народного банка Китая (НБК), опубликованный накануне, показал скачок объема нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в августе. Существенный рост связан с тем, что Пекин принял меры для стимулирования фининститутов к наращиванию выдачи кредитов, рассчитывая, что это обеспечит толчок слабеющей экономике, отмечает Market Watch.

Показатель вырос почти в четыре раза - до 1,36 трлн юаней ($186 млрд) по сравнению с 345,9 млрд юаней в июле.

Инвесторы ожидают публикации на этой неделе отчетов о динамике потребительских цен, розничных продаж и промпроизводства в США за август, а также отчетов о промпроизводстсве, розничных продажах и капиталовложениях в основные средства в Китае.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают попытки роста и находятся у многомесячных максимумов, трейдеры ждут новых сигналов относительно спроса и предложения на рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $90,83 за баррель (+0,2% и -0,01% в понедельник), октябрьская цена WTI - $87,56 за баррель (+0,3% и -0,3% накануне).

Внимание направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.

В ходе торгов в понедельник цена Brent поднималась до отметки $91,45 за баррель, WTI - до $88,15 за баррель. Оба контракта торгуются на максимумах с ноября на фоне опасений дефицита предложения нефти после продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года.

За последние две недели стоимость Brent выросла более чем на 7%, WTI – почти на 10%.