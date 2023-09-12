Глава "НОВАТЭКа" заявил, что текущий курс рубля выгоден компании

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Текущий курс рубля выгоден "НОВАТЭКу" с учетом структуры его выручки и затрат, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"К сожалению (я подчеркиваю, к сожалению), наверное, все-таки, если взять целиком Россию, наверное, это курс не очень комфортный для всего бизнеса. А если взять "НОВАТЭК", у которого процентов 60 или больше все-таки валютной выручки, а операционных затрат 90% в рублях, конечно, нам это выгодно", - сказал он.

"Сказывается на наших партнерах в строительстве, заработной платы и т.д., это и в прошлом году, и, наверное, вот сейчас, мы сами даже инициируем на те контракты, в рублях подписанные, пересмотры в сторону увеличения наших подрядных организаций, в связи с курсом", - добавил Михельсон.