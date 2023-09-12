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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Опасения американцев по поводу доступности кредитов достигли рекорда за 10 лет

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Опасения американцев относительно доступности кредитов достигли самого высокого уровня за десятилетие, показал опрос Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. Об этом сообщает CNBC.

Число респондентов, сообщивших о том, что получить кредит сейчас стало сложнее, чем год назад, выросло почти до 60%, говорится в августовском исследовании. Это самый высокий уровень с июня 2013 года.

Доля американцев, которые не исключают вероятности потери работы в ближайший год, повысилась до 13,8%, что является максимумом с апреля 2021 года.

Средняя оценка ожидаемого повышения доходов теперь составляет 2,9% (минимальный прирост с июля 2021 года) по сравнению с 3,2% в июле.

Согласно результатам опроса населения, в августе средний прогноз инфляции на ближайший год составлял 3,6% против 3,5% в предыдущий месяц, на пять лет - 3% против 2,9%.

Официальные данные об инфляции в стране за август будут опубликованы 13 сентября.

США ФРБ Нью-Йорка
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