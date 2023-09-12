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Macy's назначил Оливье Брона новым CEO дочерней компании Bloomingdale's

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американский ритейлер Macy's Inc. назначил Оливье Брона на должность главы дочерней сети универмагов Bloomingdale's, сообщает MarketWatch.

Брон приступит к исполнению новых обязанностей в начале ноября и сменит на посту Тони Спринга, в марте ставшего президентом и генеральным директором Macy's после 36-летней карьеры в Bloomingdale's.

Ранее Брон возглавлял сети универмагов Central Department Store и Robinson Department Store в Таиланде, принадлежащие местной Central Group, а также занимал посты операционного директора и директора по стратегии в Galeries Lafayette, сети французских магазинов класса "люкс".

С начала 2023 года капитализация Macy's сократилась на 44,5%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 16,9%.

Bloomingdale's Galeries Lafayette Macy's Оливье Брон Тони Спринг
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