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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Приостановлены торги на срочном рынке "Мосбиржи"

Это произошло из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" с 9:30 по Москве приостановлены торги на срочном рынке, сообщает сайт площадки.

"О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Вскоре пресс-служба "Московской биржи" сообщила, что это решение было принято из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию. Проводится диагностика системы.

Предыдущая приостановка торгов на бирже была 5 сентября 2022 года, когда в утреннюю сессию торги на валютном рынке были приостановлены почти на 1,5 часа. Ее причиной было отсутствие некоторых клиентских кодов в текущей конфигурации торгово-клиринговой системы валютного рынка, что ограничивало возможности проведения операций клиентами отдельных участников торгов. Необходимое обновление данных в оперативном режиме могло занять существенное время и привести к дополнительным проблемам у участников торгов, поэтому биржа приняла решение о приостановке торгов.

Мосбиржа
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