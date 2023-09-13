"Мосбиржа" оценивает убытки от приостановки торгов на срочном рынке как незначительные

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" рассматривает совокупный размер потенциального убытка от 4-часовой приостановки торгов на срочном рынке 13 сентября как незначительный, который не отразится на деятельности биржи и рынка в целом, сообщается в пресс-релизе биржи.

При этом Мосбиржа готова рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесенных ими убытков в приоритетном порядке.

В период проведения утренней сессии на срочном рынке в среду была выявлена ошибка в работе торгово-клиринговой системы. В связи с этим было принято решение о приостановке торгов на срочном рынке с 9:30 мск.

Торги на остальных рынках Московской биржи (рынке акций, рынке облигаций, денежном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов) проводились в штатном режиме.

Ошибка возникла в работе торгово-клиринговой системы и привела к нарушению целостности данных о сделках, заключенных на утренней сессии срочного рынка. В связи с этим было принято решение о возобновлении торгов с последней точки резервного копирования в 4:45 мск 13 сентября, что привело к технической отмене сделок, зарегистрированных в период с 8:50 до 9:30 мск. Биржа проинформировала участников о мерах, принятых для исправления ситуации, в 10:52. мск

Ошибка в работе торгово-клиринговой системы срочного рынка не связана с обновлением функционала и проявилась впервые. Текущие модули системы находятся в работе с апреля 2023 года.

С учетом необходимости полного повторного тестирования модуля, в котором была обнаружена ошибка, биржа приняла решение до окончания такого тестирования не проводить аукцион открытия на срочном рынке.

Торгово-клиринговая система была доступна участникам с 11:27 мск. После консультаций с участниками рынка было принято решение о возобновлении торгов с 13:30 мск.

В настоящий момент торги на всех рынках "Московской биржи" проходят в штатном режиме.