Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,6%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил позитивную динамику цен blue chips на фоне роста нефти, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,6% на фоне ослабления рубля, лидируют в росте расписки Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3185,39 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар вырос до 95,16 рубля (+0,22 рубля).

Подорожали расписки OZON (+1,2%), акции "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Яндекса" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,5% "префы"), ВТБ (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), "АЛРОСА" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "Русал" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "ММК" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду может протестировать отметку 3200 пунктов. "На это намекает закрытие вчерашних торгов на дневных максимумах, что сигнализирует о продолжении роста. Однако пока рано говорить о вступлении рынка в новую фазу роста, вероятно, индекс в ближайшее время перейдет к консолидации. На этом фоне считаем, что индекс пока не сможет полноценно закрепиться выше уровня 3200 пунктов и в ближайшие дни вновь окажется ниже этой отметки", - считает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи ожидаемо перешел в стадию консолидации в широком боковике. Для продолжения восходящей фазы нужно преодолеть уровень сопротивления в районе 3250-3320 пунктов, что в ближайшее время выглядит маловероятным. На рынке нефти складывается позитивная ситуация: марка Brent может приблизиться к отметке $95 за баррель. В США в среду выйдет статистика по инфляции, в четверг - по розничным продажам, в пятницу - по промпроизводству и деловым настроениям.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,1-1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали новинки Apple и новости других эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе.

В среду будет обнародована информация об изменении потребительских цен в США в августе, в четверг - об объеме розничных продаж. Рынок в среднем ожидает ускорения инфляции до 3,6% год к году с 3,2% месяцем ранее и увеличения розничных продаж на 0,2% в помесячном выражении после роста на 0,7% в июле, отмечает Trading Economics.

В среду на рынках Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), "минусуют" Европа (индекс FTSE не изменился, CAC 40 и DAX просели на 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют менее 0,05%).

Цены производителей в Японии в августе выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщил ЦБ страны. Это минимальные темпы подъема с марта 2021 года.

Безработица в Южной Корее в августе опустилась до 2,4% по сравнению с 2,8% месяцем ранее. Это самый низкий показатель с начала ведения подсчетов в 1999 году, отмечает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются продолжить подъем после обновления накануне максимумов с середины ноября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $92,3 за баррель (+0,3% и +1,6% накануне), октябрьская цена WTI - $89,14 за баррель (+0,4% и +1,8% во вторник).

Ралли поддерживается опасениями недостаточного предложения нефти на мировом рынке после продления Саудовской Аравией и Россией добровольного ограничения добычи до конца текущего года, сообщает MarketWatch.

Министерство энергетики США накануне повысило прогноз стоимости нефти Brent в текущем году до $84,46 за баррель с $82,62 за баррель. Оценка на 2024 год также была пересмотрена в сторону увеличения - до $88,22 за баррель с ожидавшихся ранее $86,48 за баррель. При этом ожидается, что в четвертом квартале Brent будет стоить в среднем $93 за баррель.

Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с, говорится в сентябрьском обзоре ОПЕК. Таким образом, организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете.

При этом аналитики альянса слегка повысили оценки по спросу в 2022 и 2023 годах - на 50 тыс. б/с, до 99,62 млн б/с и 102,06 млн б/с соответственно, а в 2024 году - на 60 тыс. б/с, до 104,31 млн б/с.

Аналогичный ежемесячный отчет Международного энергетического агентства будет обнародован в среду.