"Мосбиржа" возобновит торги на срочном рынке в 13:00

Их останавливали из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы

Фото: "Интерфакс"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "Мосбиржа" сообщила, что возобновление торгов на срочном рынке намечено на 13:00 "с учетом времени на подготовку систем участников".

"Система торгов срочного рынка доступна для снятия заявок. Система восстановлена по состоянию на 4.45 по Москве без сделок, заключенных в период с 8:50 до 9:30. Возобновление торгов на СР в 13:00 с учетом времени на подготовку систем участников", - говорится в пресс-релизе.

Торги на срочном рынке были приостановлены с 9:30 из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю сессию. Сообщалось, что проводится диагностика системы.

Предыдущая приостановка торгов на бирже была 5 сентября 2022 года, когда в утреннюю сессию торги на валютном рынке были приостановлены почти на 1,5 часа. Ее причиной было отсутствие некоторых клиентских кодов в текущей конфигурации торгово-клиринговой системы валютного рынка, что ограничивало возможности проведения операций клиентами отдельных участников торгов.