ЦБ отметил рост средних максимальных ставок банков топ-10 по вкладам на срок до полугода

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Средние арифметические значения максимальных процентных ставок по вкладам на срок до 90 дней и 91-180 дней в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) 10 российских банков с наибольшим объемом депозитов физлиц за месяц с первой декады августа по первую декаду сентября выросли на 3 процентных пункта (п.п.) после повышения ключевой ставки ЦБ с 15 августа на 3,5 п.п., сообщает сайт регулятора.

Ближе всего к новому значению ключевой ставки 12,00% годовых в первой декаде сентября оказалась средняя максимальная ставка по депозитам, размещаемым на срок 91 до 180 дней - 10,22%.

Совсем немного по месячному приросту уступила ей средняя максимальная ставка по самым коротким вкладам - на срок до 90 дней, она увеличилась за этот период на 2,95 п.п., до 9,09%.

Рост ставки для средств, размещаемых на срок от 181 дня до 1 года, за эти три декады был вдвое меньше - на 1,50 п.п., до 8,50%, а ставок на срок более года - на 0,82 п.п., до 9,59%.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями), определенное без учета сроков привлечения, возросло за месяц на 1,55 п.п., до 9,70%. Уровень этой индикативной ставки в начале сентября максимальный с третьей декады мая 2022 года, когда она составляла 9,85%.

Расчет ставок произведен на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Райффайзенбанка, Тинькофф банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.