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Цены производителей в США в августе выросли на 0,7%, максимум с июня 2022 года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в августе выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда страны.

Это максимальное повышение с июня прошлого года. В июле этого года, по уточненным данным, цены повысились на 0,4%, а на 0,3%, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения в прошлом месяце на 0,4%.

Индекс PPI в августе увеличился на 1,6% в годовом выражении (самый значительный прирост за четыре месяца). Эксперты прогнозировали подъем на 1,2%.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце вырос на 2,2% в годовом выражении (минимальный подъем с января 2021 года) и на 0,2% за месяц. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозами.

Стоимость товаров подскочила на 2% в помесячном сравнении, в том числе из-за скачка стоимости энергоносителей на 10,5%. При этом услуги подорожали всего на 0,2%.

США
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