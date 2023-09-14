Банк "Авангард" направит на дивиденды почти всю прибыль I полугодия

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры банка "Авангард" приняли решение направить на дивиденды почти всю прибыль за первое полугодие 2023 года, следует из материалов кредитной организации.

Внеочередное собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования 14 сентября.

Акционеры приняли решение распределить часть чистой прибыли по результатам полугодия и выплатить дивиденды на обыкновенные именные акции в размере 3,799 млрд рублей, что составляет 47 рублей 08 копеек на одну акцию. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 25 сентября.

Согласно отчетности по РСБУ, за первое полугодие банк заработал 3,816 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов пойдет почти вся полугодовая чистая прибыль кредитной организации.

По итогам 2022 года банк выплатил акционерам 2,084 млрд рублей дивидендов, что составило 26 рублей на акцию.

Банк "Авангард" по итогам первого полугодия 2023 года занимает 52-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Согласно последним опубликованным данным за 2021 год, основным собственником банка с долей более 99% являлся бизнесмен Кирилл Миновалов.