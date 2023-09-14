Денежная база РФ в широком определении в августе увеличилась на 2,9%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в августе 2023 года увеличилась на 722,2 млрд рублей, или на 2,9%, до 25 трлн 801,0 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

В январе-августе денежная база увеличилась на 1 трлн 372,4 млрд рублей, или на 5,6%, с 24 трлн 428,6 млрд рублей на 1 января.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 сентября 2023 года снизились до 30,1% с 31,1% на 1 августа.

Объем наличных денег в составе денежной базы в августе увеличился на 164,3 млрд рублей, или на 0,9%, до 18 трлн 358,8 млрд рублей.

В январе-августе объем наличных вырос на 2 трлн 11,1 млрд рублей, или на 12,3%, с 16 трлн 347,7 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных увеличились к 1 сентября до 29,0% с 28,7% на 1 августа, став максимальными почти за 23 года, с 1 октября 2010 года, когда годовой темп достиг 29,9%.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в августе снизилась до 71,2% c 72,5%.

В составе денежной базы в августе объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ вырос на 596,6 млрд рублей, или на 15,0%, до 4 трлн 563,3 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ - снизился на 39,1 млрд рублей, или на 1,5%, до 2 трлн 607,2 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.