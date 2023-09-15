ЦБ Китая влил 591 млрд юаней в финсистему по программе среднесрочного кредитования

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в финансовую систему в четверг 591 млрд юаней ($81,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. В августе китайский ЦБ понизил эту ставку на 15 базисных пунктов (б.п.).

С учетом того, что в сентябре истекает срок погашения кредитов на 400 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 191 млрд юаней.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 105 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 1,8% годовых. Ставка по этим операциям была понижена в августе на 10 б.п.

Еще 34 млрд юаней в четверг были предоставлены в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО, причем НБК уменьшил ставку по этим операциям на 20 б.п., до 1,95%.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Размер годовой LPR в настоящее время составляет 3,45% годовых. Решение относительно этой ставки будет принято 20 сентября.