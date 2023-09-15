Денежная база в РФ выросла с 1 по 8 сентября на 81 млрд рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 8 сентября составил 18 667,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 1 сентября денежная база в РФ равнялась 18 586,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,44%, или на 81 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.