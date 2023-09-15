Банк России повысил прогноз по цене Urals на 2023-2024 года

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз по цене на нефть марки Urals на 2023 и на 2024 годы до $60 за баррель с $55 (июльский прогноз), ожидания на 2025 год остались на уровне $55/барр., говорится в опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе центробанка.

В 2026 году ЦБ также по-прежнему ожидает среднегодовую цену Urals на уровне $55 за баррель.

Как сообщалось, на этой неделе Минэкономразвития РФ представило уточненный макропрогноз, который во вторник был рассмотрен и в целом поддержан на бюджетной комиссии правительства. Министерство, в отличие от ЦБ, с апреля учитывает в свих прогнозах нефть марки Brent. Согласно ожиданиям Минэкономразвития, цена на нее в 2023 году составит $83,5 за баррель, в 2024 году - $85,0, в 2025 году - $80,2, в 2026 году - $76,2.