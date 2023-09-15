Fitch спрогнозировало цену нефти $75 за баррель в 2024 году

По оценкам аналитиков агентства, курс японской иены к доллару США на конец текущего года будет находиться в районе 145 иен/$1, в конце 2024 года - 135 иен и в конце 2025 года - 125 иен.

Курс единой европейской валюты в ближайшие три года будет составлять 0,92 евро/$1.

Фунт стерлингов, как ожидается, в 2023-2024 годах будет находиться на отметке $1,25, а в 2025 году - $1,2.

Прогноз для китайской валюты на конец текущего года составляет 7,2 юаня/$1, а на следующие два года - 7,3 юаня/$1.

Прогноз базовых процентных ставок на конец периода (в % годовых):

средний в 2018-2022гг 2022г 2023г 2024г 2025г США 1,4 4,5 5,75 4,5 3,25 доходность 10-летних UST 2,05 3,88 4,25 4,0 3,75 еврозона 0,15 2,5 4,5 3,75 3,0 Китай 3,07 2,75 2,35 2,35 2,35 Япония -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Великобритания 0,64 3,5 5,5 4,5 3,5

Прогноз изменения потребительских цен на конец периода (в %):

средний в 2018-2022гг 2022г 2023г 2024г 2025г США 3,6 6,5 3,3 2,7 2,5 еврозона 2,8 9,4 4,0 2,5 2,0 Китай 2,1 1,8 0,2 1,0 1,5 Япония 0,7 4,0 2,3 1,3 1,2 Великобритания 3,4 10,5 5,0 3,0 2,5

Прогноз динамики ВВП на 2023-2025 годы (в %):