Fitch спрогнозировало цену нефти $75 за баррель в 2024 году
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Агентство Fitch Ratings прогнозирует среднюю цену нефти по итогам 2023 года на уровне $80 за баррель, говорится в очередном мировом экономическом прогнозе (GEO). В 2024 году ожидается понижение до $75 за баррель, в 2025 году - до $70 за баррель.
По оценкам аналитиков агентства, курс японской иены к доллару США на конец текущего года будет находиться в районе 145 иен/$1, в конце 2024 года - 135 иен и в конце 2025 года - 125 иен.
Курс единой европейской валюты в ближайшие три года будет составлять 0,92 евро/$1.
Фунт стерлингов, как ожидается, в 2023-2024 годах будет находиться на отметке $1,25, а в 2025 году - $1,2.
Прогноз для китайской валюты на конец текущего года составляет 7,2 юаня/$1, а на следующие два года - 7,3 юаня/$1.
Прогноз базовых процентных ставок на конец периода (в % годовых):
|средний в 2018-2022гг
|2022г
|2023г
|2024г
|2025г
|США
|1,4
|4,5
|5,75
|4,5
|3,25
|доходность 10-летних UST
|2,05
|3,88
|4,25
|4,0
|3,75
|еврозона
|0,15
|2,5
|4,5
|3,75
|3,0
|Китай
|3,07
|2,75
|2,35
|2,35
|2,35
|Япония
|-0,1
|-0,1
|-0,1
|-0,1
|-0,1
|Великобритания
|0,64
|3,5
|5,5
|4,5
|3,5
Прогноз изменения потребительских цен на конец периода (в %):
|средний в 2018-2022гг
|2022г
|2023г
|2024г
|2025г
|США
|3,6
|6,5
|3,3
|2,7
|2,5
|еврозона
|2,8
|9,4
|4,0
|2,5
|2,0
|Китай
|2,1
|1,8
|0,2
|1,0
|1,5
|Япония
|0,7
|4,0
|2,3
|1,3
|1,2
|Великобритания
|3,4
|10,5
|5,0
|3,0
|2,5
Прогноз динамики ВВП на 2023-2025 годы (в %):
|средний в 2018-2022гг
|2022г
|2023г
|2024г
|2025г
|США
|2,1
|2,1
|2
|0,3
|2,1
|еврозона
|1,3
|3,3
|0,6
|1,1
|1,7
|Китай
|5,3
|3
|4,8
|4,6
|4,8
|Япония
|-0,1
|1
|2
|0,9
|0,7
|Великобритания
|0,8
|4,1
|0,2
|0,7
|1,8
|развитые страны
|1,4
|2,4
|1,5
|0,6
|1,9
|развивающиеся страны (EM)
|4
|3,3
|4,2
|3,9
|4,2
|EM без Китая
|2,5
|3,6
|3,4
|3
|3,5
|мир
|2,4
|2,7
|2,5
|1,9
|2,8