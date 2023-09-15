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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

ЦБ в пятницу рассматривал варианты сохранить ставку, повысить на 100 б.п. и выше

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ в пятницу рассматривал три варианта в отношении ставки - ее сохранение, повышение на 100 базисных пунктов и более высокое повышение, консенсусно предпочел поднять на 100 б.п., сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он повысил ключевую ставку с 12% до 13%.

"Сегодня мы обсуждали три варианта. Сохранить (первый вариант - ИФ) ставку и посмотреть на все лаги. Но мы уточнили (прогноз - ИФ), мы специально внеочередным образом сегодня на неопорном заседании уточнили прогноз, потому что произошли серьезные изменения и с точки зрения динамики курса, и темпов роста кредитования, которые во многом выше того, что мы прогнозировали, мы говорили о внешних условиях. Этот прогноз показывает, что нужна более высокая траектория ключевой ставки, чтобы достичь инфляции в 4% к концу следующего года", - пояснила Набиуллина, почему ставка не была сохранена на прежнем уровне.

"Поэтом второй и третий вариант - повышение ключевой ставки. Рассматривали разные шаги - до 13% (повышать ставку - ИФ) и выше. С обсуждением всех плюсов и минусов пришли к консенсусному мнению - повышение ставки на 1 процентный пункт", - сказала глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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