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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

"Онэксим" Прохорова перевел структуру владения "Ренессанс капиталом" в РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Онэксим" Михаила Прохорова поменяла структуру владения инвесткомпанией "Ренессанс капитал".

По данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе ООО "Группа Онэксим", принадлежащее Прохорову, стало владельцем 99,99% долей ООО "Ренессанс капитал - финансовый консультант". До сих пор его единственным участником была кипрская Renaissance Financial Holdings Limited с тем же бенефициаром (через Onexim Holdings Ltd.).

Год назад аналогичная "редомициляция" корпоративной структуры произошла у банка "Ренессанс кредит": его холдинговая структура, "Казначей-финансинвест", перешла от другой кипрской "дочки" Onexim Holdings Ltd - Doosti Enterprises - к тому же ООО "Группа Онэксим".

"Ренессанс капитал - ФК", перешедшее под контроль ООО "Группа Онэксим", владеет, в свою очередь, компанией "Ренессанс брокер".

В "Онэксиме" не стали комментировать произошедшие изменения. В "Ренессанс капитале" подтвердили смену юридической структуры владения в рамках процесса разделения российского и международного бизнесов, отметив, что бенефициар компании остался прежним.

Онэксим Ренессанс капитал Ренессанс кредит Михаил Прохоров Кипр
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