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Совкомбанк купит российскую страховую "дочку" MetLife

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Совкомбанк сообщил, что заключил договор о покупке страховой компании "МетЛайф" российской "дочки" MetLife. Сделку предполагается закрыть в первом квартале 2021 года после получения одобрений регулирующих органов и выполнения других стандартных условий.

Положения договора о конфиденциальности запрещают сторонам назвать сумму сделки.

Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский допустил в беседе с журналистами, что сделка может быть закрыта и раньше: в декабре-январе.

"У банка большой запас капитала, у нас нет в группе компаний страхования жизни, поэтому мы считаем, что вполне реалистично получить довольно быстро согласование и Центрального банка, и Федеральной антимонопольной службы", - объяснил управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос.

Он заверил, что планируется обеспечить максимально комфортный переход страховой компании в собственность Совкомбанка.

Предполагается, что "МетЛайф" сменит название. Президентом компании после закрытия сделки и получения необходимых согласований будет назначена Жанна Гончарова, которая проработала в "МетЛайф" более 15 лет. Председателем совета директоров компании станет генеральный директор "Совкомбанк страхования" (новое название "Либерти страхования") Игорь Лаппи.

Эксперты считают, что в настоящее время успешной в сегменте страхования жизни оказывается бизнес-модель, в которой страховщик работает в тесном партнерстве с банком. Как пояснил "Интерфаксу" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин, так, 83% всех продаж по линии страхования жизни в стране осуществляется через банковский канал. На топ-10 страховщиков по объему сборов по страхованию жизни за 9 месяцев 2020 года приходится доля 88%, отметил он. Группа лидеров по сборам в основном представлена как раз страховщиками жизни, которые работают в тесном сотрудничестве с банками, подчеркнул Дубровин.

MetLife является одной из ведущих в мире компаний по оказанию финансовых услуг, в частности, услуг страхования. Компания основана в 1868 году и ведет деятельность на более чем 40 рынках по всему миру (лидирующие позиции в США, Японии, Латинской Америке, Азии, Европе и на Ближнем Востоке). Дочерняя компания MetLife в России специализируется на страховании жизни, а также имеет лицензии на страхование от несчастного случая и добровольное медицинское страхование.

Совкомбанк по итогам третьего квартала 2020 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

MetLife Совкомбанк Метлайф Сергей Хотимский Андрей Оснос Жанна Гончарова Игорь Лаппи

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