Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,4% на фоне дорожающей нефти

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом рублевых цен blue chips на фоне благоприятной внешней нефтяной конъюнктуры (нефть Brent нацелилась на $95 за баррель), сдерживающим фактором выступают смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,4%, индекс РТС просел на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3165,26 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1028,53 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2,3%.

Доллар стоит 96,87 рубля (+0,06 рубля).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+2,3%), "Интер РАО" (+1,3%), "РусГидро" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), расписки TCS Group (+0,9%), бумаги "Роснефти" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), ОК "Русал" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,5% "префы"), "ММК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), "Северстали" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1%), расписки OZON (-0,3%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в понедельник вероятно продолжение восстановления рынка акций РФ, индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 3140-3200 пунктов.

Риторика ЦБ РФ в пятницу оказалась в целом нейтральной, что способствовало росту индекса МосБиржи, полагает аналитик. Ожидаемо сильно, на фоне возвращения покупателей, показали себя акции ИТ-компаний, которые наиболее чувствительны к изменению настроений на рынке. В понедельник последний день торгов расписками VK, после чего торги будут приостановлены на некоторое время из-за редомициляции головной компании.

"В текущих условия отдаем предпочтение акциям нефтегазового сектора на фоне высоких цен на нефть. Кроме этого, в числе лидеров сегодня могут оказаться бумаги ИТ-компаний благодаря улучшению рыночного сантимента", - считает Головинов.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник нейтральный. С одной стороны, дорожает нефть на фоне дефицита предложения, но с другой - на китайском рынке вновь дешевеют акции сектора недвижимости. Бумаги застройщика China Evergrande провалились на 25% в начале дня на новостях об аресте сотрудников центрального офиса.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи попробует сформировать боковик в рамках 3100-3270 пунктов.

Решение ЦБ РФ по ставке в пятницу можно назвать умеренным, поскольку не исключались более жесткие действия, вплоть до установления ставки на уровне 15% годовых. Но даже при 13%-ной ставке подавляющее большинство дивидендных доходностей становятся неинтересными. Скорее всего, ослабнет и еще один драйвер роста рынка акций - девальвация рубля. Высокая ставка снизит потребительский спрос и аппетит импортеров, а дорогая нефть все-таки должна увеличить приток валютной выручки в страну.

"В целом, у нас нет никаких оснований полагать, что на рынке появятся новые драйверы роста и он начнет очередную восходящую фазу. Пока складывается впечатление, что индекс МосБиржи будет пытаться "рисовать" боковик в границах 3100-3270 пунктов", - считает эксперт.

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 0,8-1,6% после существенного подъема днем ранее. По итогам недели вырос Dow Jones (+0,1%), но снизились вторую неделю подряд S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq (-0,9%).

Инвесторы оценивали масштабную порцию свежей статистики и корпоративные новости.

По данным Минтруда США, индекс цен на импортируемые в страну товары и услуги в августе повысился на 0,5% относительно предыдущего месяца (максимальный рост с мая 2022 года), тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,3%.

По данным Федрезерва США, объем промышленного производства в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты ожидали гораздо меньшего подъема - в среднем на 0,1%. Между тем, согласно уточненным данным, в июле показатель вырос на 0,7%, а не 1%, как сообщалось ранее.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре увеличился до 1,9 пункта по сравнению с минус 19 пунктов месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк в пятницу. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе. При этом эксперты в среднем предполагали повышение всего до минус 10 пунктов, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре опустился до 67,7 пункта по сравнению с 69,5 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз предусматривал менее существенное снижение - до 69,1 пункта.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладает негативная динамика индексов (биржи Японии не работают в связи с государственным праздником, австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на основные индексы прибавляют по 0,1%).

Инвесторы находятся в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы США, Банка Японии, Резервного банка Австралии и Народного банка Китая, которые пройдут в течение этой недели, пишет Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают подъем, сохраняя позитивный импульс прошлой недели. Внимание трейдеров направлено на Всемирный нефтяной конгресс в Калгари (Канада), одним из ключевых спикеров на котором будет министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $94,73 за баррель (+0,9% и +0,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $91,67 за баррель (+1% и +0,7% в пятницу).

По итогам прошедшей недели стоимость Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 3,7%. С начала текущего года Brent подорожала на 10%. Решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года создает опасения дефицита предложения на рынке, в то время как перспективы спроса кажутся все более благоприятными, поскольку вероятность рецессии в США уменьшается.