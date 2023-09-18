Банк "Траст" продаст "Балтийский лизинг" за 27 млрд рублей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк "Траст" по итогам открытых торгов продаст 99,48% акций АО "Балтийский лизинг" примерно за 27 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сделку планируется закрыть в третьем квартале этого года.

Аукцион прошел на электронной торговой площадке "Фабрикант", в нем приняли участие три претендента на актив.

Стартовая цена была установлена на уровне 20,4 млрд рублей.

Победителем аукциона признана компания "Прибыльные инвестиции", предложившая за актив 26,928 млрд рублей, следует из данных торговой площадки. "Прибыльные инвестиции" принадлежат Михаилу Жарницкому. Он является одним из совладельцев "Контрол лизинга" (25-е место по объему нового бизнеса в рэнкинге "Эксперт РА"). В залоге у "Сбербанк инвестиции" находится 74,9% долей "Контрол лизинга".

Приобретением "Балтийского лизинга" ранее интересовались крупные финансовые группы: Сбербанк, Совкомбанк, Росбанк, группа "Синара" и ивестгруппа "Инсайт", сообщил летом "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Вместе с тем, "Инсайт" тогда заявила, что в этих торгах не планирует принимать участия.

В группу компаний "Балтийский лизинг" входит головная компания АО "Балтийский лизинг", а также дочерние ООО "Балтийский лизинг" (операционная компания) и ООО "Балтлиз Технологии" (концентрирует IT-функции группы).

"Балтийский лизинг" входит в топ-10 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса в рэнкинге "Эксперт РА". На 1 июня размер лизингового портфеля группы составил 118 млрд рублей, чистая прибыль за пять месяцев предварительно составила 2,04 млрд рублей, рентабельность собственного капитала (ROE) - 30,7%.

Основную долю (61%) портфеля "Балтийского лизинга" занимает автотранспорт, 15% приходится на строительное оборудование и спецтехнику. Компания работает на рынке с 1990 года, сеть насчитывает 79 филиалов по стране.

"Траст" получил группу "Балтийский лизинг" от банка "Открытие" в феврале 2022 года. Комментируя сделку, банк заявил, что купил "Балтийский лизинг" для развития актива и его последующей продажи.