Апелляция признала недействительным доначисление 1,5 млрд руб. налогов заводу "Гусар"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Первый арбитражный апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Владимирской области, который в мае 2022 года признал законным решение ФНС о взыскании с ООО "Гусевский арматурный завод "Гусар" (Владимирская область) 1,48 млрд рублей недоимки по налогам и пени, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Апелляционную жалобу ООО "Гусевский арматурный завод "Гусар" удовлетворить. В отмененной части признать недействительным решение (. . .) о привлечении ООО "Гусевский арматурный завод "Гусар" к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения в части начисления: налогов, пеней, штрафов в общей сумме 1 млрд 484 млн 845 тыс. 835 рублей", - говорится в материалах дела.

В остальной части решение нижестоящей инстанции оставлено без изменения.

Апелляционный суд заключил, что "Гусар" является добросовестным участником гражданских правоотношений и не преследовал цели получения необоснованной налоговой выгоды.

"Добросовестный налогоплательщик не несет ответственности за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет. Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды", - считает суд.

Как сообщалось, по результатам проверки межрайонная инспекция ФНС N13 по Владимирской области 16 марта 2020 года вынесла решение о привлечении "Гусара" к ответственности, предприятию было предложено доплатить налог на прибыль организаций. Налоговый орган сделал вывод, что "Гусар" допустил формальный документооборот, выразившийся в учете нереальных хозяйственных операций по приобретению и списанию в производство комплектующих и материалов, единственной целью которого являлось, по мнению налоговой службы, получение необоснованной налоговой экономии. По данным ФНС, в цепочки поставок "Гусара" были включены промежуточные компании, из-за чего завышалась себестоимость части производимой продукции и заявлялись к вычету суммы НДС, не обеспеченные платежами контрагентов. Арбитражный суд Владимирской области согласился с выводами налоговиков и подтвердил взыскание с арматурного завода 1,48 млрд рублей налоговой недоимки и пени.