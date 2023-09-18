Апелляция признала недействительным доначисление 1,5 млрд руб. налогов заводу "Гусар"
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Первый арбитражный апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Владимирской области, который в мае 2022 года признал законным решение ФНС о взыскании с ООО "Гусевский арматурный завод "Гусар" (Владимирская область) 1,48 млрд рублей недоимки по налогам и пени, сообщается в картотеке арбитражных дел.
"Апелляционную жалобу ООО "Гусевский арматурный завод "Гусар" удовлетворить. В отмененной части признать недействительным решение (. . .) о привлечении ООО "Гусевский арматурный завод "Гусар" к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения в части начисления: налогов, пеней, штрафов в общей сумме 1 млрд 484 млн 845 тыс. 835 рублей", - говорится в материалах дела.
В остальной части решение нижестоящей инстанции оставлено без изменения.
Апелляционный суд заключил, что "Гусар" является добросовестным участником гражданских правоотношений и не преследовал цели получения необоснованной налоговой выгоды.
"Добросовестный налогоплательщик не несет ответственности за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет. Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды", - считает суд.
Как сообщалось, по результатам проверки межрайонная инспекция ФНС N13 по Владимирской области 16 марта 2020 года вынесла решение о привлечении "Гусара" к ответственности, предприятию было предложено доплатить налог на прибыль организаций. Налоговый орган сделал вывод, что "Гусар" допустил формальный документооборот, выразившийся в учете нереальных хозяйственных операций по приобретению и списанию в производство комплектующих и материалов, единственной целью которого являлось, по мнению налоговой службы, получение необоснованной налоговой экономии. По данным ФНС, в цепочки поставок "Гусара" были включены промежуточные компании, из-за чего завышалась себестоимость части производимой продукции и заявлялись к вычету суммы НДС, не обеспеченные платежами контрагентов. Арбитражный суд Владимирской области согласился с выводами налоговиков и подтвердил взыскание с арматурного завода 1,48 млрд рублей налоговой недоимки и пени.
ООО "Гусевский арматурный завод "Гусар" основано в 2002 году в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области. Специализируется на производстве трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли.
В октябре 2022 года АО "Газпромбанк управление активами" (нынешнее название - АО "ААА управление капиталом") подало на рассмотрение ФАС ходатайство о приобретении 100% долей ООО "Гусевский арматурный завод "Гусар", которые находились у него в залоге. В июле 2022 года завод сообщил, что группа Газпромбанка через ИПИФ комбинированный "Газпромбанк-развитие" стала владельцем 51% предприятия. В начале августа 2023 года в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что владельцем 75% в ООО "Гусар" стало ООО "Корпорация "Прометей", а 25% осталось у фонда Газпромбанка.
ООО "Корпорация "Прометей" зарегистрировано в 2009 году в Верхней Пышме (Свердловская область). Основной вид деятельности - торговля оптовая отходами и ломом. Учредителем и руководителем ООО "Корпорация "Прометей" является Николай Суховерхов.