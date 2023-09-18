В Думе заявили, что ФНС и ЦБ не готовы пойти на уплату налогов в цифровых рублях

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Центральный банк и налоговая служба пока не готовы приравнять цифровой рубль к обычному рублю в вопросе уплаты налогов, поэтому поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ сейчас вносятся только в части возможности принудительного взыскания налогов со счета цифрового рубля, сообщила первый зампред комитета Госдумы по бюджету Ольга Ануфриева.

"Как вы знаете, основной, базовый закон о цифровом рубле уже принят, он уже начинает внедрятся, но потихоньку, во все остальные правоотношения, которые связаны с финансовыми потоками, он точно так же будет внедрён", - сказала она в понедельник в ходе заседания думского комитета по бюджету, на котором рассматривались поправки в НК (№384598-8) в части внедрения цифрового рубля.

Ануфриева пояснила, что из-за того, что ЦБ является оператором платформы цифрового рубля, нужно все обязанности, которые предъявлялись к банкам по информированию налоговой службы о рублевых счетах, прописать и в части представления этой информации со стороны ЦБ. Это и было сделано, за исключением вопроса уплаты налогов в цифровых рублях. "Пока у нас ни ЦБ, ни налоговая служба не готовы приравнять цифровой рубль и рубль в части уплаты налогов, но в части взыскания налогов это уже проговорено, технологическая возможность такая имеется", - отметила депутат.

Как сообщалось, документ был внесен в парламент группой депутатов в конце июня. Он дополняет НК РФ понятием "счет цифрового рубля"; прописывает возможность взыскания задолженности с налогоплательщика (налогового агента) за счет его цифровых рублей при недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика; наделяет налоговые органы правом приостанавливать операции по счетам цифрового рубля.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 20 сентября. При этом комитет обращает внимание на два вопроса.

Первый касается признания налоговиками доходов/расходов компаний по счету цифрового рубля при определении налога на прибыль. "Комитет обращает внимание на необходимость дополнительной проработки вопроса в части внесения аналогичных изменений в положения, касающиеся применения специальных налоговых режимов", - говорится в заключении комитета.

Второе замечание касается вступления в силу, поправки в НК предлагается ввести с 1 января 2025 года, в то время как новации по внедрению в расчеты цифрового рубля вступили в силу с 1 августа 2023 года.