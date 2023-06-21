В Думу внесен проект об интеграции цифрового рубля в систему налогового регулирования

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Законопроект об интеграции цифрового рубля в систему российского налогового регулирования и контроля внесен в Госдуму. Документ предусматривает возможность взыскания цифровых рублей со счета должника, если средств на его банковском счету окажется недостаточно. Он также дает налоговым органам право требовать приостановления операций по счету цифрового рубля в качестве способа обеспечения обязанности по уплате налогов.

Внесенный в парламент документ (№384598-8) является частью пакета законопроектов о внедрении цифрового рубля в систему денежного обращения. Кроме него, туда входят поправки в отдельные законодательные акты (№270838-8, профильным является думский комитет по финансовому рынку), устанавливающие оператором платформы цифрового рубля Банк России, а также поправки в Гражданский кодекс (№270852-8, профильный - комитет по законодательству), которые во вторник были приняты Госдумой во втором чтении.

Налогообложение и взыскание

Законопроект вводит в Налоговый кодекс понятие "счет цифрового рубля". Он рассматривается как отдельный вид банковского счета, в связи с чем для операций со счетом цифрового рубля предлагается установить налогообложение, аналогичное тому, которое применяется к операциям с банковским счетом, отмечается в пояснительной записке. Таким образом, открытие и ведение счетов, а также переводы цифровых рублей не будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС).

Согласно законопроекту, цифровые рубли организации, индивидуального предпринимателя или физического лица могут быть взысканы со счета в случае возникновения задолженности. При этом предусматривается возможность обратить взыскание на цифровые рубли при условии недостаточности или отсутствия денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика либо его электронных денежных средств.

"Неясно, каким образом возможно взыскание задолженности за счет денежных средств на цифровом счете (кошельке), если указанные денежные средства (цифровые рубли) обращаются только в рамках цифровой платформы", - говорится в приложенных к проекту замечаниях.

Таким образом, предлагается предоставить налоговым органам возможность давать поручение на пополнение банковского счета гражданина за счет соразмерного уменьшения его средств на платформе цифрового рубля.

Кроме того, налоговые органы также смогут приостанавливать операции по счетам цифрового рубля в качестве способа обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, отмечается в пояснительной записке.

Также для определения налога на доходы физлиц законопроектом предлагается установить дату фактического получения дохода при зачислении цифровых рублей на счет цифрового рубля налогоплательщика. Документом предусмотрено и определение налога на прибыль организаций, когда их доходные или расходные операции проводятся с использованием счета цифрового рубля.

"Законопроектом предлагается предусмотреть порядок признания дохода при методе начисления, порядок признания расходов при методе начисления, а также при кассовом методе путем внесения изменений в статьи 271, 272 и 273 Налогового кодекса Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Обязанности оператора платформы

Проект закона устанавливает обязанности оператора платформы цифрового рубля в связи с осуществлением налогового контроля, а также его ответственность перед налоговым органом в случае несоблюдения этих обязанностей. Помимо этого, налоговые органы смогут требовать у оператора платформы цифрового рубля документы, которые подтверждают списание налогов, сборов, штрафов и их перечисление в бюджет.

Оператор платформы обязан будет сообщать налоговым органам информацию об открытии, закрытии или изменении реквизитов счета цифрового рубля организации, индивидуального предпринимателя или физического лица.

Если данное требование не будет соблюдаться, оператор будет оштрафован. Штраф также предусмотрен за проведение операций по счету цифрового рубля должника после требования об их приостановлении, он составит 20% от перечисленной суммы (если она не связана с уплатой налогов, сборов и штрафов).

Кроме того, предлагается ввести для оператора обязанность сообщать об остатках цифровых рублей налогоплательщика - организации на цифровом счете (кошельке), операции по которому приостановлены.

Законопроект содержит обязанность для оператора платформы цифрового рубля и банков о передаче копии паспортов граждан, которые имеют право распоряжаться средствами на банковском счете и счете цифрового рубля.

Также должны будут передаваться копии доверенностей, документов об открытии, ведении и закрытии счетов, карточек с образцами подписей и оттиска печати, информация о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях (включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период).

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года.