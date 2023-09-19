Рынок акций открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2% и ростом индекса РТС на 0,2%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне роста нефти и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры в преддверии заседания Федрезерва США. Индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,2%, а индекс РТС прибавил 0,2% на фоне укрепления рубля; растут бумаги Polymetal после возобновления торгов, остановленных ранее из-за редомициляции компании.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3130,06 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1026,55 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар просел до 96,07 рубля (-0,48 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,2%), "РусГидро" (-0,8%), расписки OZON (-0,8%), бумаги "Московской биржи" (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,3% "префы"), "Северстали" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+9,3%, до 608,3 рубля), "Аэрофлота" (+0,8%), АФК "Система" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Polymetal завершил редомициляцию с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане в августе. Местом первичного листинга компании теперь является Биржа МФЦА (AIX).

Комментарии аналитиков

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3100-3180 пунктов.

"Не исключаем, что индекс может в течение дня протестировать нижнюю границу нашего диапазона в случае укрепления рубля. Из значимых событий можно выделить возобновление торгов бумагами Polymetal, которые не торговались с 25 июля. Несмотря на то, что с того момента индекс МосБиржи прибавил 6,5%, бумаги Polymetal могут быть под давлением продаж", - отмечает аналитик.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что инвесторам стоит переходить к спекулятивной торговле.

Основными страхами являются риски дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ и сохранение ее на высоком уровне длительное время. Поэтому на трендовый рост рынка акций РФ рассчитывать не стоит. В то же время от сильных просадок индекс Мосбиржи будет сдерживать доминирование на торгах частных инвесторов, большинство из которых больше любит покупать, нежели продавать, а также высокие цены на нефть.

В таких условиях стоит переходить к спекулятивной тактике торгов, покупая перспективные бумаги на просадках, и открывая "шорты" или, как минимум, избавляясь от потенциальных аутсайдеров при отскоках.

Практически все ждут дальнейшего роста нефти Brent в район $100 за баррель. Среди реальных драйверов восходящего движения нефти можно отметить традиционную остановку НПЗ на профилактику в США, а также приближающийся традиционный сезон ураганов, который если не нанесет повреждения, то на какое-то время вызовет приостановку нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Пока картина говорит о том, что задумываться о "шортах" по Brent стоит в диапазоне $100-103 за баррель, считает Антонов.

Начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов полагает, что рынок акций РФ скорее настроен на консолидацию в отсутствие существенных факторов как для роста, так и для падения, индекс МосБиржи в ближайшее время вряд ли выйдет за пределы диапазона 3100-3190 пунктов. В нефтегазовом секторе спрос инвесторов концентрируется в основном в дивидендных ценных бумагах ("Татнефть", "Транснефть", "ЛУКОЙЛ"), а потребительский и финансовый секторы испытывают повышенное давление со стороны продавцов. Учитывая перспективу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и охлаждения потребительского спроса, акции потребительского сектора пока имеют ограниченный инвестиционный потенциал. В этом секторе можно выделить только бумаги OZON (2722 рубля) c целевой ценой на ближайшие 12 месяцев на уровне 3200 руб.

В секторе добычи слабо выглядят акции "АЛРОСА" под действием двух сильных негативных факторов: слабой мировой конъюнктуры рынка алмазов и бриллиантов, а также прозвучавших на прошедшей неделе серьезных намерений стран G7 ввести запрет на покупку алмазов из России и у перепродавцов из Индии и ОАЭ. В краткосрочной перспективе акции "АЛРОСА" могут протестировать уровень 71 руб., считает Фетисов.

Фондовые индексы США и Азии

В США накануне индексы акций слабо выросли (менее чем на 0,1%) в преддверии сентябрьского заседания ФРС США.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,2%).

Резервный банк Австралии (RBA) обсуждал возможность подъема ставки на 25 базисных пунктов на заседании 5 сентября, говорится в протоколе заседания ЦБ, опубликованном во вторник. Руководители RBA высказывали опасения, что инфляция в Австралии может оставаться выше целевого показателя ЦБ дольше, чем ожидалось ранее. Тем не менее, RBA принял решение сохранить ставку на уровне 4,1% третий месяц подряд.

Трейдеры ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое начнется 19 сентября. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что ФРС оставит базовую ставку неизменной на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам этого заседания, отмечает Market Watch.

При этом шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов до конца текущего года, оценивается трейдерами в 40%, по данным CME FedWatch.

В то же время трейдеры опасаются, что тон заявлений Федрезерва будет "ястребиным", учитывая ускорение инфляции в США в августе.

На эту неделю также запланированы заседания Банка Англии и Банка Японии, их итоги будут подведены 21 и 22 сентября соответственно.

Банк Японии, как ожидается, сохранит краткосрочную процентную ставку по депозитам на уровне минус 0,1% годовых. Он удерживает ее на этом уровне с начала 2016 года. Трейдеры будут ждать от японского ЦБ сигналов о возможных сроках сворачивания ультрамягкой денежно-кредитной политики.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают подъем четвертые торги подряд, обновляя максимумы с ноября на опасениях дефицита топлива на мировом рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 во вторник составила $94,83 за баррель (+0,4% и +0,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $92,43 за баррель (+1,1% и +0,8% накануне).