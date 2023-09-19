Россия с 1 по 18 сентября увеличила отгрузки пшеницы на экспорт на 27%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 18 сентября отгрузила на экспорт 3,3 млн тонн пшеницы, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-3 покупателей вошла Индонезия, говорится в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки всех основных зерновых культур за этот период выросли на 20,5%, почти до 3,7 млн тонн. В частности, экспорт ячменя снизился на 17%, до 374 тыс. тонн, кукурузы - вырос почти в 1,7 раза, до 24,3 тыс. тонн.

По ее словам, крупнейшим покупателем пшеницы за этот период стал Египет. "Он постепенно восстанавливает закупки. Если в начале сезона (июль 2023 г. - ИФ) они были на 30-40% ниже прошлогодних, то сейчас отставание составляет 9%. С 1 по 18 сентября в Египет отгружено 535 тыс. тонн российской пшеницы против 588 тыс. тонн год назад".

На втором месте - Иран, куда отгружено 276 тыс. тонн. Но это на 35% меньше, чем годом ранее, уточнила эксперт. "На третьем месте оказалась Индонезия, куда отгрузок год назад не было. В сентябре этого года отправлено 226,5 тыс. тонн", - сообщила Тюрина.

Турция занимает четвертое место. "Отгрузки, в отличие от Египта, не восстанавливаются, отправлено 177 тыс. тонн, что на 34% меньше, чем в прошлом сезоне с 1 по 18 сентября", - сказала она.

Топ-5 покупателей замыкает Судан, куда экспортировано 139 тыс. тонн (рост более чем в два раза). "Активно растут отгрузки в Йемен, Бангладеш, Пакистан, Алжир, продолжают закупки страны Африки, в частности, Танзания, Сенегал, Марокко, которые в прошлом году в это время российскую пшеницу не покупали, - сообщила эксперт. - Среди стран Латинской Америки можно выделить Бразилию, куда отправлено 87 тыс. тонн, и Мексику - 75 тыс. тонн. Так что снижение отгрузок в Египет, Иран и Турцию компенсируется активным ростом поставок в страны Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки".

Тюрина также сообщила, что в сентябре постепенно сокращались отгрузки через малые порты судами "река-море". "Это отчасти связано с тем, что они в основном расположены в Поволжье, а уборка там еще не закончена. Кроме того, отгрузки по удаленным направлениям идут крупнотоннажными судами, поэтому растут объемы перевалки в глубоководных портах", - пояснила она, сообщив, что через порт Новороссийска отгружено 1,21 млн тонн (рост на 49%), рейдовая перевалка выросла более чем в 1,5 раза, до 1,11 млн тонн.

По ее словам, число экспортеров снизилось до 18 с 76 год назад.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что ее динамика была разнонаправленной. Цены на американскую пшеницу за последнюю неделю выросли на 7%, до $253 за тонну. При этом европейская пшеница подешевела на 0,5% - до $245. Цены на российскую пшеницу (четвертый класс, FOB Новороссийск), как и неделей ранее, колебались в пределах $246-247 за тонну. При этом она напомнила, что в начале сезона (июль 2023 года) цена составляла $235 за тонну. "И сейчас наша пшеница на $1-2 дороже, чем европейская. Эта премия образуется за счет активного спроса, прежде всего, со стороны новых покупателей", - отметила она.

Вместе с тем Тюрина заявила, что рост пошлины на экспорт пшеницы является сдерживающим фактором для поставок за рубеж. По ее данным, с начала сезона пошлина в долларовом эквиваленте повысилась на $17,5, до $46,9 за тонну.

Цены производителей пшеницы снижаются. За неделю падение составило в среднем 2%, до 13 тыс. рублей за тонну.