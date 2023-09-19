"Сибагро" построит в Монголии свинокомплекс на 18 тысяч т свинины в год

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - АО "Сибагро" подписало соглашение о строительстве в Монголии свинокомплекса мощностью 18 тысяч тонн свинины в год, сообщила пресс-служба компании. На новом производстве будут доращивать животных.

"Поставкой молодняка в Монголию займется Восточно-Сибирский свинокомплекс "Сибагро" (находится в Бурятии - ИФ). Наша территориальная близость к границам этой страны сделает перевоз поголовья быстрым и безопасным", - сказала через пресс-службу директор Восточно-Сибирского свинокомплекса Юлия Шишкина.

Сейчас проект строительства находится на стадии подготовки, завершается оформление проектной документации. Объем инвестиций и сроки реализации проекта не уточняются.

В компании считают, что новая производственная площадка может стать отправной точкой для выхода "Сибагро" на рынки Китая и стран Юго-Восточной Азии.

"Сибагро" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.