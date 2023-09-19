Equinor увеличила оценку инвестиций в нефтяной оффшорный проект на $2 млрд

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Оценка инвестиций в проект Johan Castberg с 2022 года увеличилась на 13 млрд норвежских крон ($1,2 млрд - ИФ), сообщила норвежская Equinor, которая разрабатывает проект в партнерстве с Var Energi (30%) и Petoro (20%).

План по запуску производства в четвертом квартале 2024 года остается неизменным.

"Затраты растут из-за большего, чем ожидалось, объема работ и роста затрат в отрасли. Однако Johan Castberg по-прежнему остается хорошим проектом с солидной экономикой. При цене безубыточности около $35 за баррель Johan Castberg будет обеспечивать значительный доход и мультипликационный эффект для населения региона Баренцева моря в течение 30 лет", - объяснил исполнительный вице-президент Equinor по проектам, бурению и закупкам Гейр Тунгесвик.

С момента представления плана развития и эксплуатации в 2017 году затраты на проект выросли на 15,5 млрд норвежских крон в дополнение к курсовой разнице в 7 млрд крон и теперь смета составляет не 57, а 80 млрд норвежских крон, сообщает компания. Таким образом, стоимость увеличилась на 23 млрд крон или $2,1 млрд.

Доказанные объемы месторождения Johan Castberg, которое находится в 100 км от месторождения Snovit в Баренцевом море на глубине 360-390 метров, оцениваются от 450 до 650 миллионов баррелей нефти. Плавучая платформа рассчитана на ежедневную добычу около 190 тысяч баррелей.

Месторождение предполагается осваивать с помощью FPSO, которая в 2022 году была перевезена из Сингапура в Норвегию для монтажа и ввода в эксплуатацию. Пандемия COVID-19 также повлияла на реализацию проекта как в Сингапуре, так и в Норвегии.