Трейдеры не ждут изменения ставки ФРС на ближайшем заседании

Опрос показал, что они не ждут от Федрезерва и сигнала о завершении цикла ужесточения ДКП

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США начинает во вторник двухдневное заседание, по итогам которого, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку. Подавляющее большинство инвесторов и аналитиков ожидает сохранения ставки Федрезервом на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года.

В то же время трейдеры не ждут от ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла сигналов о том, что американский ЦБ завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель ФРС в 2% и ускорялась в последние два месяца, а ситуация в экономике в целом остается стабильной, поэтому эксперты ждут, что Пауэлл оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки.

"ФРС ни в коем случае не даст сигнал о том, что она закончила с подъемом ставки", - отмечает главный экономист JPMorgan Chase & Co. Брюс Касман.

Сохранение ставки на текущем уровне обеспечит Федрезерву время, чтобы оценить дальнейшую динамику инфляции, а также влияние предыдущего ужесточения политики на экономику США, отмечает газета Financial Times.

"Год назад было очевидно, что Федрезерву необходимо продолжать подъем ставки, причем делать это агрессивно, - говорит Дэвид Уилкокс, экс-директор по исследованиям и статистике ФРС, покинувший этот пост в 2018 году. - Сегодня ситуация совершенно другая, и сложно понять, было ли уже сделано достаточно".

Даже те руководители американского ЦБ, которые больше всего беспокоились о высокой инфляции, начали высказывать опасения по поводу последствий чрезмерного ужесточения монетарной политики, и это, вероятно, затруднит принятие решений Федрезервом на следующем заседании, которое пройдет 31 октября - 1 ноября, отмечают эксперты.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры оценивают лишь в 31% вероятность ее подъема на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании 31 октября - 1 ноября. Однако ученые-экономисты, опрошенные FT, полагают, что Федрезерв не завершил нынешний цикл ужесточения.

90% из 40 экономистов, принимавших участие в опросе, ждут по крайней мере еще одного повышения ставки американским ЦБ. Примерно половина респондентов прогнозирует, что ставка достигнет пика на уровне 5,5-5,75%, то есть будет поднята один раз на 25 б.п., еще 35% опрошенных ожидают двух ее повышений на 25 б.п., до 5,75-6%, а 8% считают, что ставка превысит 6%.

"Я думаю, Федрезерву придется еще раз поднять ставку в какой-то момент, поскольку инфляционный импульс остается более сильным, чем он должен был бы быть, по нашему мнению, в этой точке цикла", - говорит Кристин Форбс, ранее входившая в руководство Банка Англии.

Пауэлл, как ожидается, примерно повторит в ходе пресс-конференции заявления, сделанные по итогам предыдущего заседания и в Джексон-Хоуле. Однако эксперты полагают, что в его ответах на вопросы журналистов могут прозвучать сигналы, которые повлияют на финансовые рынки, отмечает Market Watch.

Важным для рынков будет и новый точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, которую американский ЦБ опубликует по итогам заседания.

Решение Федрезерва по ставке будет обнародовано 20 сентября в 21:00 по Москве, пресс-конференция Пауэлла начнется полчаса спустя.