Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2023 г.

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Средняя ключевая ставка ЦБ РФ в 2023 году составит 9,3%, считают аналитики, опрошенные Банком России.

По итогам прошлого опроса в июле экономисты прогнозировали среднюю ключевую ставку в 2023 году на уровне 7,9%.

Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год повышен с 7,7% до 10%, на 2025 год - с 6,6% до 7,7%. В 2026 году аналитики ждут среднюю ставку ЦБ на уровне 6,5%.

Медианная оценка нейтральной ключевой ставки не изменилась - 6,0% годовых.

ЦБ проводил опрос аналитиков 1-5 сентября 2023 года. Результаты опроса являются медианой прогнозов 27 экономистов из различных организаций. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Банк России в июле повысил свою оценку нейтральной ставки до 5,5-6,5% с 5,0-6,0% ранее.

В июле ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых, затем на внеочередном заседании 15 августа ставка была повышена на 350 б.п. - до 12%. Очередное плановое заседание совета по ставке запланировано на 15 сентября.

Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, оценит поступающие данные, заявила на прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что решение в августе было принято исходя из возросших рисков ценовой стабильности. "В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - отметила председатель ЦБ.