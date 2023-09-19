Для доставки СПГ "Газпрома" из Усть-Луги нужно 20 газовозов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Для доставки партий сжиженного природного газа (СПГ), произведенного "Газпромом" на комплексе в районе КС "Портовая", нужно будет построить около двух десятков газовозов, полагает замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"На Усть-Лугу понадобится еще где-то под 20 таких газовозов", - сказал он на пленарном заседании международной выставки и конференции "Нева-2023".

Ранее на сессии он напомнил о первой поставке "Газпромом" партии своего СПГ по Северному морскому пути в Китай.

Танкер-газовоз "Великий Новгород" с партией СПГ, произведенного "Газпромом" на КС "Портовая", в середине сентября завершил разгрузку на приемном СПГ-терминале "Таншань" в Китае.

Комплекс "Газпрома" по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС "Портовая" (Усть-Луга, Ленинградская область) запущен в работу в сентябре 2022 года. Проектная производительность комплекса - 1,5 млн тонн в год. В мае 2023 года на предприятии выработан первый миллион тонн СПГ.