Газпром законтрактовал у Росатома оборудование для завода СПГ в Усть-Луге

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" заказал у Росатома оборудование для завода СПГ в Усть-Луге, сообщил на сессии Восточного экономического форума заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов.

"Мы реализуем проект в Усть-Луге. Очень важно делать его на отечественных решениях. Мы законтрактовали в Росатоме оборудование - насосы, стендеры", - сказал он.

Заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Андрей Никипелов добавил: "На сегодняшний момент потребности любого производства СПГ мы можем закрыть полной линейкой насосов. Благодаря личной поддержке господина Маркелова занимаемся стендерами отгрузки - это аппаратура, которая позволяет отгружать и принимать СПГ в больших объемах. Сегодня уже закончена фаза разработки проекта и конструкторская документация. Идёт изготовление и испытание, в текущем году мы закончим ключевые узлы и компоненты и рассчитываем на то, что целиком стендер будет готов к финальным испытаниям в следующем году и в 2025 году будет отгружен заказчику".

"Большая работа с "НОВАТЭКом" по большим криогенным спиралевитым теплообменным аппаратам. Это сердце криогенных технологий. Здесь мы идём с азов, поскольку в стране до сих пор не существует математических моделей расчетов теплообменных процессов. Мы занимаемся созданием самой математической модели расчётов. Занимаемся созданием матмодели расчетов, проектированием и конструированием и рассчитываем на то, что у нас в конце 2024 - 2025 году будет создано производство, которое будет выпускать продукцию, которая востребована нашим заказчиком, на тех проектах, которые сейчас идут в соответствии со сроками этих проектов", - добавил Никипелов.

Проект строительства комплекса по переработке и сжижению газа реализуют "Газпром" и "Русгаздобыча" (оператор - "Русхимальянс", на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и "Русгаздобыче").

Проект предусматривает создание в районе морского порта Усть-Луга интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам.

Ежегодно на комплексе будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа, производиться около 13 млн тонн СПГ (также сообщалось, что производство СПГ может получить третью линию мощностью еще 6,5 млн т), до 3,8 млн тонн этановой фракции, до 2,4 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ) и 0,2 млн тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (около 19 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".