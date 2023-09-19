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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Активы финансовых институтов Китая выросли за квартал на 10,3%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Совокупный объем активов китайских финансовых институтов по состоянию на конец второго квартала составлял 449,21 трлн юаней ($62,58 трлн), увеличившись за год на 10,3%, сообщил Народный банк Китая. Его данные приводит "Синьхуа".

В том числе активы банковского сектора выросли на 10,5%. У компаний, работающих с ценными бумагами, этот показатель повысился на 5%.

Страховой сектор зафиксировал повышение активов на 9,6% - до 29,2 трлн юаней.

Общий объем обязательств фининститутов страны увеличился за год на 10,6% и составлял на конец июня 410,48 трлн юаней.

Китай Народный банк Китая
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