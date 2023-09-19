Производитель мебели Mr.Doors вложил 100 млн рублей в расширение производства

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Мебельный комбинат №7" (Кострома), выпускающее мебель под брендом Mr.Doors, ввело в работу новое оборудование, что позволит увеличить выпуск продукции на 15%, сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Общие инвестиции в расширение станочного парка превысили 100 млн рублей, из которых 55 млн рублей - льготный заем, предоставленный предприятию ФРП.

На эти средства комбинат приобрел новый раскроечный, обрабатывающий центры и шлифовальный станок. Благодаря новому оборудованию и автоматизации операций производственные мощности предприятия возросли до 1,8 млн деталей ДСП и 900 тыс. окрашенных фасадов в год. Кроме того, внедрение оборудования позволило заменить часть ручной работы, вдвое уменьшить отходность, снизить долю брака на 5% и себестоимость отдельных видов продукции на 10-15%.

Комбинат в Костроме, запущенный в 2014 году, - одна из двух производственных площадок мебельной компании Mr.Doors. Вторая располагается в поселке Малаховка (Московская область). При этом основной объем продукции (до 80%) производится на площадке в Костроме.

Основная причина расширения производства и модернизации - рост спроса на продукцию российских компаний и Mr.Doors, в частности. "Не последнюю роль в этом сыграл уход с арены международных игроков. Но я отмечу, что обновление технологического парка (станков) – это и базовая необходимость. Для нас это один из приоритетных вопросов", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор мебельной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

В настоящее время компания Mr.Doors присутствует на рынках России и Казахстана, идут переговоры о выходе на рынки других стран СНГ, а также государств Ближнего Востока. У компании более 160 салонов, большая часть из которых работают по модели франчайзинга. Основным владельцем Mr.Doors является Максим Валецкий.