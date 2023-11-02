Компания Mr.Doors запланировала к 2025 году вложить в развитие до 1 млрд рублей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Мебельная компания Mr.Doors к 2025 году планирует инвестировать в развитие около 1 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" основатель, председатель совета директоров Mr.Doors Максим Валецкий.

"В ближайшей перспективе (к 2025 году - ИФ) мы закладываем на развитие порядка миллиарда рублей. Разумеется, эта цифра не учитывает какие-то потрясения и форс-мажор, которые могут произойти. Хочется все-таки верить в лучшее", - сказал Валецкий, уточнив, что финансирование на развитие бизнеса компания намерена привлекать из разных источников, частично использовать собственные средства, частично обращаться за заемными.

Он напомнил, что в этом году был обновлен парк оборудования и расширена производственная площадка в Костроме, запущенная в конце 2022 года под ассортимент мягкой мебели. Общие инвестиции превысили 100 млн рублей, часть из которых – льготный заем ФРП. В следующем году компания продолжит расширение производства мягкой мебели.

"Сегодня это две площадки – экспериментальная в Малаховке (Люберецкий район) и основная в Костроме. Пока площадь производства этой категории – 2,5 тыс. кв. м, но уже в 2024 году планируем ее увеличить и довольно значительно", - отметил Валецкий.

По его словам, Mr.Doors рассчитывает расширить свое присутствие на зарубежных рынках.

"Было бы прекрасно адаптировать бизнес модель Mr.Doors от производства до фирменных салонов в одной из дружественных стран, например в Индии. Пока этот проект находится на стадии аудита, первичных переговоров, но хотелось бы верить, что получится", - сказал бизнесмен, добавив, что Mr.Doors ведет переговоры о франшизе с компаниями из нескольких стран СНГ.

"Классическую модель франчайзинга планируем сохранить. К ней есть интерес в нескольких странах СНГ, ведем переговоры", - пояснил он.

Mr.Doors присутствует на рынках России и Казахстана. Компания имеет две производственные площадки – в Костроме и в поселке Малаховка (Московская область). При этом основной объем продукции (до 80%) производится на площадке в Костроме. У компании более 160 салонов, большая часть из которых работают по модели франчайзинга. Основным владельцем Mr.Doors является Максим Валецкий.