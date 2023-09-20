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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Китайский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 3,45% годовых, как и ожидалось

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом.

Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых, говорится в сообщении НБК.

Решение было ожидаемым, поскольку ранее НБК принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,5% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.

КНР Китай
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