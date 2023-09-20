Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен blue chips в рамках продолжающейся фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent откатилась ниже $93,5 за баррель) в преддверии итогов заседания Федрезерва США по ключевой ставке. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов снизились на 0,4-0,6%, при этом лидируют в откате бумаги финансовых компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3063,67 пункта (-0,6%), индекс РТС - 998,8 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар просел до 96,63 рубля (-0,21 рубля).

Подешевели акции ВТБ (-1,8%), АФК "Система" (-1,3%), "РусГидро" (-1,3%), "Московской биржи" (-1,2%), "Магнита" (-1,2%), Polymetal (-1,2%), расписки TCS Group (-1,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Роснефти" (-1%), "Татнефти" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), расписки OZON (-0,8%), акции "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,5% "префы"), "Норникеля" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,2% "префы"), "ММК" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "Северстали" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+0,6%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций краткосрочно снижение может продолжиться. Дополнительным фактором давления, вероятно, послужат цены на нефть, которые притормозили рост. Тем не менее, торговля в боковой формации пока продолжается, а индекс МосБиржи стремится к нижней границе диапазона 3015-3025 пунктов. На американском рынке глобальные инвесторы вечером будут оценивать решение ФРС по ставке, а также перспективы монетарной политики регулятора. Консенсус закладывает 99%-ную вероятность удержания ключевой ставки на текущем уровне.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на рынке акций желание продавать осталось не полностью реализованным, индекс МосБиржи вполне может уйти под психологически важную отметку 3000 пунктов.

Нефть Brent накануне превышала $95 за баррель и имела все шансы закрепиться там, чтобы открыть дорогу на $100 за баррель. Однако далее началось нисходящее движение, которое продолжается в среду. Пока это снижение можно рассматривать как сокращение длинных спекулятивных позиций перед оглашением итогов заседания ФРС США. Не исключено, что ставки ФРС могут быть подняты на 0,25 процентного пункта. Но в любом случае глава Федрезерва Джером Пауэлл вряд ли даст намеки на то, что фаза ужесточения денежно-кредитной политики завершена.

"О том, что никакой паники и серьезных проблем в экономике нет, говорит стабильная ситуация на долговом рынке. ОФЗ по-прежнему торгуются с доходностью ниже 13% годовых. Так что снижение рынка акций - это локальный вопрос, просто там давно назрела хорошая коррекция, а повышение ключевой ставки ЦБ стало лишь поводом для ее реализации", - считает эксперт.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,2-0,3% перед подведением итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и на слабых статданных.

Число новостроек в США в августе упало на 11,3% относительно предыдущего месяца и составило минимальные с июня 2020 года 1,283 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил во вторник Минторг страны. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 0,8% (до 1,44 млн), по данным Trading Economics.

ФРС подведет итоги очередной встречи своего руководства в среду в 21:00 по московскому времени. Начало пресс-конференции главы ЦБ Джерома Пауэлла запланировано на 21:30.

Подавляющее большинство инвесторов и аналитиков ожидает сохранения ставки Федрезервом на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. В то же время трейдеры не ждут от ФРС и Пауэлла сигналов о том, что регулятор завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель Федрезерва в 2% и ускорялась в последние два месяца, а ситуация в экономике в целом остается стабильной, поэтому эксперты ждут, что Пауэлл оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки.

Азиатские рынки акций

В среду на рынках Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,02%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне вторника).

Объем экспорта Японии в августе уменьшился на 0,8% в годовом выражении (до 7,994 трлн иен, или $54,1 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Снижение показателя было отмечено по итогам второго месяца подряд, до этого он повышался 28 месяцев без перерыва. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал падение экспорта на 1,7% после сокращения на 0,3% в июле.

Японский импорт в прошлом месяце рухнул на 17,8% (до 8,925 трлн иен), снижение было отмечено пятый месяц подряд и стало максимальным с августа 2020 года. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 19,4% после уменьшения в июле на пересмотренные 13,6%.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

Азиатский банк развития (АБР) ухудшил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году до 4,7% с ожидавшихся три месяца назад 4,8%. Оценка повышения ВВП в следующем году осталась на уровне 4,8%.

Аналитики АБР ожидают, что потребительские цены в этих государствах в текущем году увеличатся на 3,6% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,2%. Во многом это связано с низкой инфляцией в КНР, а также со стабилизацией цен на продукты питания и энергоносители. Прогноз инфляции на 2024 год составляет 3,5%.

Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 6,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июле. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 7%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются после обновления накануне днем максимумов с ноября 2022 года (Brent локально поднималась вплотную к $96 за баррель).

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $93,41 за баррель (-1% и -0,1% накануне), октябрьская цена WTI - $90,33 за баррель (-1,1% и -0,3% во вторник).

Срок обращения октябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в среду. До вторника обе марки дорожали три сессии подряд.