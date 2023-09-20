Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Дюков заявил о важности баланса в переработке при введении заградительной пошлины на топливо

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Заградительная пошлина на нефтепродукты может создать излишек на внутреннем рынке, но важно не разбалансировать переработку - такое мнение высказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени.

"Как механизм заградительная пошлина на нефтепродукты на коротком отрезке может сначала привести к излишку топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен. Но последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ и, соответственно, уменьшение объемов переработки. В результате подобного рода меры, если они недостаточно точно просчитаны, могут привести к дефициту на внутреннем рынке моторных топлив. Важно не разбалансировать переработку", - сказал он.

Комментируя вопрос о списке специальных экспортеров топлива, он отметил: "Эта идея имеет право на существование. Но нужен ее тщательный анализ для принятия итогового решения".

"Если будет принято решение о формировании такого списка, то ("Газпром нефть" - ИФ) будет по каждому предприятию решать индивидуально. При этом, в любом случае, приоритетом для нас всегда остается внутренний рынок", - добавил Дюков.

Отвечая на вопрос, почему возник дефицит топлива на рынке РФ, он сказал: "Цена на нефть и нефтепродукты на мировом рынке растет, при этом изменился курс рубля. Это привело к ситуации, когда нетбэк стал выше внутренних цен, что стимулирует различных трейдеров, экспортеров осуществлять закупки топлива на внутреннем рынке и отправлять на экспорт, получая при этом прибыль".

"Ситуация на рынке была действительно сложная. Не хотел бы комментировать действия правительства. Мы находимся с ними в постоянном диалоге", - добавил он.

Александр Дюков Газпром нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Минсельхоза отметил улучшение ситуации с обеспечением аграриев ГСМ

Глава Минсельхоза отметил улучшение ситуации с обеспечением аграриев ГСМ

SEC подала иск к инвесткомпании, управлявшей деньгами российского миллиардера

Газ в Европе активно дорожает, несмотря на сильную ветрогенерацию

Газ в Европе активно дорожает, несмотря на сильную ветрогенерацию

"Детский мир" выкупил 58,26% акций у миноритариев

"Детский мир" выкупил 58,26% акций у миноритариев

ЦБ пригрозил ответственностью организаторам "качелей" на рынке малоликвидных акций

ЦБ пригрозил ответственностью организаторам "качелей" на рынке малоликвидных акций

Glencore вышел из акционерного капитала "Русснефти" еще в 2022 году

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 сентября повысилась на 0,8%, до 4,5 тыс. руб. за т

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 сентября повысилась на 0,8%, до 4,5 тыс. руб. за т

"Газпром" в суде требует с владельца Fort Tower вернуть 3,4 млрд руб. за аренду

"Газпром" в суде требует с владельца Fort Tower вернуть 3,4 млрд руб. за аренду
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });