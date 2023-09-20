Дюков заявил о важности баланса в переработке при введении заградительной пошлины на топливо

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Заградительная пошлина на нефтепродукты может создать излишек на внутреннем рынке, но важно не разбалансировать переработку - такое мнение высказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени.

"Как механизм заградительная пошлина на нефтепродукты на коротком отрезке может сначала привести к излишку топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен. Но последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ и, соответственно, уменьшение объемов переработки. В результате подобного рода меры, если они недостаточно точно просчитаны, могут привести к дефициту на внутреннем рынке моторных топлив. Важно не разбалансировать переработку", - сказал он.

Комментируя вопрос о списке специальных экспортеров топлива, он отметил: "Эта идея имеет право на существование. Но нужен ее тщательный анализ для принятия итогового решения".

"Если будет принято решение о формировании такого списка, то ("Газпром нефть" - ИФ) будет по каждому предприятию решать индивидуально. При этом, в любом случае, приоритетом для нас всегда остается внутренний рынок", - добавил Дюков.

Отвечая на вопрос, почему возник дефицит топлива на рынке РФ, он сказал: "Цена на нефть и нефтепродукты на мировом рынке растет, при этом изменился курс рубля. Это привело к ситуации, когда нетбэк стал выше внутренних цен, что стимулирует различных трейдеров, экспортеров осуществлять закупки топлива на внутреннем рынке и отправлять на экспорт, получая при этом прибыль".

"Ситуация на рынке была действительно сложная. Не хотел бы комментировать действия правительства. Мы находимся с ними в постоянном диалоге", - добавил он.