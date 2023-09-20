Мосбиржа определила расписание торгов в праздничные дни 2024 года

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" определила регламент работы рынков в период государственных праздников в следующем году.

Согласно сообщению биржи, торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке, на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться в официальные выходные дни 3-5 и 8 января, 29 и 30 апреля, 10 мая и 30 декабря 2024 года.

В эти даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.

В дни официальных государственных праздников 1-2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2024 года торги на рынках Мосбиржи не проводятся.

Биржа отмечает, что в рабочие субботы 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря 2024 года торги будут проводиться в обычном режиме.

В остальные дни 2024 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию.