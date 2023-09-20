Мосбиржа опровергла сообщение об утечке данных

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" опровергла информацию о взломе одного из своих серверов в результате хакерской атаки.

Ранее в Telegram-канале хакерской группы GhostSec появилось сообщение о взломе Мосбиржи и получении доступа к секретным данным.

"Информация, опубликованная на некоторых ресурсах и якобы свидетельствующая о взломе сервера FTP биржи, является общедоступной и находится в открытом доступе на сайте Московской биржи. Она включает тестовые примеры и конфигурации для компаний-разработчиков, которые используют их для отладки своего ПО для торговли на бирже", - говорится в сообщении биржи в Telegram-канале.