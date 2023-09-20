Россия в июле поставила в Китай рекордный объем газа

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские компании в июле 2023 года поставили в Китай 3,27 млрд куб. м газа (сумма поставок по трубопроводам и в сжиженном виде), что является рекордным показателем за всю историю торговли двух стран, сообщила таможня страны. РФ с большим отрывом обошла других крупных поставщиков - Австралию (2,8 млрд куб. м) и Туркменистан (2,7 млрд куб. м).

В том числе "Газпром" поставил по магистрали "Сила Сибири" в Китай почти 2 млрд куб. м газа. Поставки СПГ добавили еще 1,3 млрд куб. м (это около 15 партий).

Суммарно (по трубе и в виде СПГ) Китай в июле 2023 года импортировал 14,12 млрд куб. м газа (+23% к июлю-2022), что также является историческим пиком для этого месяца.

Рост экономики Китая в 2023 году после снятия ограничительных мер является одним из главных факторов динамики мирового энергетического рынка.

Газопроводы

Китай получает трубопроводный газ у пяти поставщиков: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Предыдущий рекорд импорта газа по трубе был поставлен в июне 2023 года (5,785 млрд куб. м), но в июле он был перекрыт, так как достиг 5,93 млрд куб. м. По отношению к июлю 2022 года рост составил 10%.

Картина с поставками трубопроводного газа в КНР в настоящее время определяется не политикой покупателя, а возможностями продавцов Центральной Азии, которые повысились после завершения отопительного сезона.

С начала 2023 года произошло плановое увеличение российского экспорта по газопроводу "Сила Сибири" согласно графику наращивания поставок.

Туркменистан с начала года сократил поставки на 3% по отношению к январю-июлю 2022 года - до 18,5 млрд куб. м, Узбекистан сократил на 36% - до 1,5 млрд куб. м, Казахстан - на 6%, до 2,8 млрд куб. м.

СПГ

Импорт Китаем сжиженного природного газа в июле 2023 года вырос по отношению к тому же месяцу годом ранее на 33% - до 6,3 млн тонн, или 8,2 млрд куб. м. Он, правда, не превзошел показатель за июль 2021 года (6,65 млн тонн).

В июле Китай четвертый месяц подряд опередил Японию по объему импортированного СПГ (ее результат - 5 млн тонн). По сумме за семь месяцев 2023 года первенство также переходит к КНР.

Объем поставок российского СПГ в июле составил 1,3 млрд куб. м, или 1 млн тонн. Это рекордный объем поставок российского топлива в Китай за месяц. По поставкам СПГ в Китай Россия занимает сейчас третье место после Австралии (2,2 млн тонн) и Катара (1,3 млн тонн). Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Реэкспорт СПГ из Китая в июле составил около 0,6% от импорта, тогда как зимой он повышался до 3-4%. В этом месяце он был представлен только мелкими поставками.