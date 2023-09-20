"Сбербанк инвестиции" получили 5% южноуральского завода метконструкций

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Сбербанк инвестиции" стало владельцем 5% уставного капитала ООО "Завод Эскон" (Южноуральск, Челябинская область), производителя металлоконструкций для топливно-энергетического комплекса.

Согласно материалам ЕГРЮЛ, сведения о новом собственнике внесены в госреестр 19 сентября.

Остальные 95% долей "Завода Эскон" принадлежат ООО "Уральская транспортная экспедиционная компания", в котором 99% владеет Сергей Мазуркевич, генеральный директор и владелец ООО "Уральский горнопромышленный холдинг" (УГПХ, оба - Екатеринбург).

УГПХ стал владельцем южноуральского завода в августе этого года. Ранее с 2015 года "Завод Эскон" входил в челябинскую группу "Конар" Валерия Бондаренко.

Согласно информации на сайте предприятия, "Завод Эскон", основанный в 2012 году, производит металлоконструкции для топливно-энергетической, транспортной и инфраструктурной отраслей, в частности опоры для линий электропередачи и контактной сети, башни сотовой связи, прожекторные мачты, опоры для нефтегазовых трубопроводов. Производственные мощности - до 3 тыс. тонн оцинкованных металлоконструкций в месяц. На предприятии установлена линия горячего цинкования, позволяющая оцинковывать продукцию в объеме до 40 тыс. тонн в год.

Как указано на сайте "Уральского горнопромышленного холдинга", он объединяет горнодобывающие производства, предприятия, оказывающие услуги хранения и транспортировки грузов по территории России и странам ближнего зарубежья. В составе УГПХ десять предприятий, выпускающих нерудные строительные материалы. Мощность горно-перерабатывающих производств достигает 20 млн тонн готовой продукции в год.