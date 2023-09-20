Рубль усилил рост на заявлениях Минфина по поводу мер валютного контроля

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российский рубль усилил рост на валютных торгах Московской биржи в среду после заявлений замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что власти РФ рассматривают возможность введения ряда мер валютного контроля.

Курс доллара США составил 96,215 руб./$1 в 18:05 по Москве, что на 62,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 103,085 руб./EUR1, подешевев на 14 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 40,7 копейки - до 99,31 рубля. Курс китайского юаня ослаб на 9,6 копейки - до 13,165 рубля.

Власти РФ рассматривают возможность введения ряда мер валютного контроля, позволяющих ограничить отток капитала через дружественные страны, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"У нас были введены достаточно серьезные меры валютного контроля в начале 2022 года, которые затем в течение лета 2022 года, когда рубль укрепился, поэтапно были смягчены. В настоящий момент разработаны и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их сейчас называть, поскольку меры еще обсуждаются, и пока не ясно, какие из них будут в итоге реализованы, и которые позволили бы на временной основе - понятно, что долгосрочно курс рубля зависит от макроэкономических факторов, о которых говорил Алексей Борисович (Заботкин, зампред ЦБ - ИФ) - ну а временные колебания валютный контроль в состоянии сдерживать", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по финрынкам.

"Соответственно, направлены эти меры (...) в первую очередь на отток капитала, который сейчас идет через дружественные страны. К сожалению, там в ситуации, когда отток через недружественные страны в недружественных валютах существенно затруднен, отток капитала через дружественные страны и при чем в рублях - мы отчасти оказались заложниками собственной политики по продвижению использования рубля в международных расчетах - приводит к тому, что те, кто занимается не расчетами, а конкретно выводом капитала, пользуются вот этим льготным режимом работы с дружественными странами в рублях", - сказал замминистра.

По его словам, Минфин подготовил ряд предложений по этому поводу, они сейчас обсуждаются. "Надеюсь, в скором времени мы сможем объявить широкой общественности об этих решениях, которые были приняты, будут эти меры вводиться или нет", - отметил Моисеев.

В свою очередь зампред ЦБ Алексей Заботкин в очередной раз отметил, что Банк России против введения новых ограничений. "В целом мы усиление ограничений на движение капитала не поддерживаем. Считаем, что те ограничения, которые сохраняются, они сохраняются исключительно в логике симметричности действий в отношении тех ограничений, которые наложены на нас (другими странами - ИФ) в рамках санкций", - сказал он.